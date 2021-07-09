發生台北女子南下會男網友猝死案件的轄區派出所警方，漏夜調查，懷疑女子和男網友嗑藥做愛暴斃。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市7月8日深夜驚傳一起女子離奇暴斃案！26歲簡姓女子昨從台北南下高雄找宋姓男網友，未料，晚間9時30分許，卻被宋男發現已無呼吸、心跳，警方趕抵調查，發現簡女下半身赤裸已猝死，房內有6包空的毒咖啡包，由於宋男坦承曾和簡女發生性行為，警方懷疑2人疑做愛時嗑藥助興才導致簡女暴斃，已留置宋男及在場的錢男調查，訊後將依過失致死罪及違反毒品危害防制條例罪送辦。

根據了解，家住台北的簡姓女子約1周前和32歲宋姓男網友透過網路遊戲認識，雙方因有共同興趣聊得來，於是相約碰面，簡女遠從台北南下高雄至宋男三民區租屋處碰面，未料8日晚間卻傳出猝死意外。

經警方調查，簡女8日下午抵達宋男租屋處，不久後，即向宋男表示，因搭車有點累想睡覺，宋男直到當晚9時30分想叫醒簡女一起吃飯，但翻動簡女身軀時，才發現簡女全身冷冰冰已無氣息，嚇得報警。

由於宋男房內被發現有6包空的毒咖啡包，警方懷疑簡女嗑藥暴斃，抑或2人藉毒品助興發生性關係，留置宋男和當時也在場的29歲錢男進行偵訊。

根據警方調查，簡女到了宋男租屋處後，宋男曾提供毒咖啡包讓簡女吸食，並找錢男來，宋男和簡女吸毒後發生性關係，但簡女因剛好生理期來，宋男僅做了一下即停手，2人短暫做愛後，簡女當時下半身赤裸，未穿上衣褲就躺在床上睡覺休息，未料當晚即暴斃。

警方懷疑簡女嗑藥後暴斃，詳細死因將待進一步解剖後釐清，全案偵訊後將依過失致死罪、違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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