新竹街口攻城獅9日宣布，由於合約期滿，攻城獅確定不跟蔡建宇續約，正式離隊成為自由球員，堪稱「素人球員」的蔡建宇，上季僅獲得兩次例行賽上場機會，平均拿下3.5分、1.0籃板，如今遭到攻城獅釋出之後，接下來是否還能找到新東家繼續籃球夢，相當值得球迷關注。

以下是攻城獅新聞稿內容，「新竹街口攻城獅球團於9日宣布蔡建宇合約期滿後，正式離隊成為自由球員。建宇於去年9月加入攻城獅，儘管上場時間較少，但經歷近一年的職業強度訓練，仍舊給予他相當多的養分。

建宇表示，感謝攻城獅給他繼續追逐夢想的機會，當打籃球變成他的職業，必須追求自律和進步才能在這裡競爭，這一年來跌跌撞撞，每天的訓練都追求多一點進步、反覆檢討場上所有決策，他漸漸地能和隊友對抗，也努力的把每一球放進籃框，300多天過去了，他會永遠記得刻苦訓練是他的職責。

在攻城獅甫成軍時，建宇每天從基隆通車到新莊練球，這樣的熱情、決心與在球場上訓練的努力讓他成為攻城獅正式名單的一員。2021年3月14日是建宇職業生涯的初登板，在第4節末上場首度出手即命中三分球，是攻城獅隊史元年令人激賞的故事之一！攻城獅球團祝福他能追求更棒的發展機會，延續自己的籃球生涯並打出令人感動的戰役。」