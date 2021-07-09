去（2020）年8月24日，行經國道三號南向40公里至43.5公里處的朱姓男子開車，因為沒有依規定全程使用方向燈，被其他車輛的行車紀錄器拍到2分鐘內違規8次並檢舉，因此遭監理站開罰共計2萬4000元，讓朱男相當不服，於是提起行政訴訟。經南投地院勘驗相關事證審理後，認定朱男雖有違規，但連續舉發時間、空間過於密集，因此判撤銷7張罰單，也就是說，朱男最後僅需繳納1張3000元罰單即可。

根據判決書指出， 2020年8月24日下午4時許，朱男開車經國道三號南向40公里至43.5公里處時，分別於40.1公里處、40.3公里處、40.9公里處、41.3公里處、41.6公里處、42公里處、 43.4公里處、43.5公里處，未依規定使用方向燈，2分鐘內8次違規全被同一台車的行車紀錄器拍下舉發，而南投監理站接獲檢舉後，也針對這8次違規各別罰3000元，共2萬4000元。

收到罰單後，朱男傻眼又憤怒，遂提起行政訴訟，主張舉發通知單均為民眾檢舉，且執法人員連續裁罰不符比例原則、法律保留原則，輕率認定民眾檢舉案件並開罰，顯然用法過當。不過，南投監理站基於民眾檢舉合乎法規，且開罰皆根據事證，行車記錄器畫面裡，朱男開車起初有顯示方向燈，卻未持續顯示至完全變換車道，違規事實明確，因此認為裁罰沒有不妥。

對此南投地院勘驗相關事證後，認定朱男確實有違規情事，但由於連續舉發時間、空間過於密集，最終審酌判撤銷其7張罰單。

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