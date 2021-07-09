疫苗施打政策爭議不斷，民眾黨立委今表示，防疫生活對於一般市民可能只是不能出門，但對身障族群不僅是影響移動的自由，甚至是溝通、交流、正常的社會與工作都會受到影響，而他們更是有密集接觸的高風險族群，呼籲政府應盡速將身心障礙者列入優先施打類別。

民眾黨立法院黨團邀集中華民國脊髓損傷者聯合會理事長陳善修、中華民國身心障礙聯盟理事長劉金鐘、桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心董事長林進興，共同呼籲政府不應繼續忽略身心障礙族群施打疫苗的需求。

陳善修表示，身心障礙者在感染、重症及受疫情影響風險程度上，都屬顯著族群，因此世界各國多將身心障礙者列入疫苗優先施打對象，包括英國、法國、澳洲、德國和奧地利至少都列在前六順位，美國則有14州排入第一順位，但我國目前卻未將身心障礙者列入優先施打名單。

劉金鐘說，身心障礙者又不容易保持安全社交距離，加上需要常觸碰輪椅、輔具等設備，加上他們受疫情影響更難以獲得完善醫療照顧，若真的被感染，容易成為重症病患，希望衛福部能將身心障礙者按嚴重程度依序列入公費疫苗施打類別。

民眾黨立委賴香伶表示，目前第五類施打類別中訂定的「社福機構與其相關人員」，只聚焦於長照設施，卻忽略同樣受到衝擊的身心障礙族群。

賴香伶強調，防疫生活對於一般市民可能僅是不能出門的不便利，對於身障族群不僅僅是影響移動的自由，甚至是溝通、交流、正常的社會與工作都會受到影響，呼籲政府不能再忽視身心障礙族群對疫苗的需求。