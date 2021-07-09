海地警方逮捕刺殺總統摩依士（Jovenel Moise）嫌犯

在海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡後，又傳出武裝分子闖入台灣駐海地大使館的消息，而相關消息已獲外交部證實。

不過，據德國之聲東亞特派記者William Yang推文說，雖然使館部分窗戶被打破，但並未造成任何財產損失。而海地警方在當地時間下午4點時，已逮捕11名嫌犯。警方在逮捕過程中，曾稱他們為「外國傭兵」。

涉嫌刺殺海地總統摩依士（Jovenel Moise）的嫌犯8日在海地首都太子港（Port-au-Prince）被捕後，被警方公開示眾。（美聯社）

Dramatic development from Haiti regarding #Taiwan: Following the assassination of Haitian President Jovenel Moise @MOFA_Taiwan confirmed to me that a group of armed men broke into #Taiwan's Embassy in Haiti. Local police arrested 11 suspects at 4 pm local time. — William Yang (@WilliamYang120) July 9 2021

而外交部已力促使館加強安全，並將繼續觀察後續發展。不過，推文中說，外交部並未說明，這11名嫌犯是否和刺殺摩依士的嫌犯有關。因此目前並不清楚，兩起事件間是否有任何關連。

而據BBC新聞網9日報導，海地警方說，暗殺摩依士的行刺隊大都是由退伍的哥倫比亞士兵組成。行刺隊中有26名哥倫比亞人，以及兩名海地裔美國人。另外有8名嫌犯仍在逃，而包括兩名美國人在內，已有17人被捕，至於其他嫌犯已在海地首都太子港（Port-au-Prince）和警方爆發槍戰時被擊斃。

目前還不清楚，究竟誰是幕後主謀，還有刺殺的動機。不過，海地臨時總理喬塞德（Claude Joseph）說，53歲的摩依士可能已被鎖定，因為他正與寡頭統治集團成員奮戰。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺後，當地陷入更混亂的局勢，圖為民眾8日要警方交出被革斃的兩名嫌犯屍體。（美聯社）

無論如何，海地警方周四將逮捕的嫌犯，他們的武器和哥倫比亞護照等證據示眾。「外國人到我們的國家來殺總統，」海地警察局長查爾斯（Léon Charles）說，「我們會加強調查和搜索技巧，已攔截其他8名外籍傭兵。」