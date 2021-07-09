今年5月中旬過後，因應疫情提升至三級警戒，長者平常前往的社區據點與日照中心等場所也隨之關閉，長期關注老人福利的弘道基金會，在這段對長者來說相當難熬的警戒期間，觀察到長者出現了四大困擾：包括無聊不知所措、孤寂無助、身心退化以及因情緒與家人發生衝突。

有鑑於此，弘道基金會於防疫三級警戒之初，隨即集結過往經驗並加上無接觸方式，彙整了多元遠距運用的線上「居家百寶箱」提供弘道社工們服務因應，來化解居家長者四大困擾。

●多元創意居家百寶箱 遠距也能互動

基金會指出，「居家百寶箱」可以無接觸送上各式家庭作業，化解長者無聊不知所措；也可以用電話或視訊遠距的關心、線上聚餐或上課等化解孤寂無助；提供運動影片或者直接遠距視訊一起做運動來化解身心退化；甚或運用其好點子以及與家人溝通如何協助長者運用上述方法等等，大大改善了居家長者的四大困擾。

宜蘭87歲吳阿公與太太，居家當同學，一起開心寫作業。(圖/弘道基金會提供)

●家庭作業立大功，寫字、算數、美術美勞爺奶忙得好開心

以百寶箱中的「家庭作業」為例，弘道基金會指出，工作人員特別因應不同服務區域的長輩需求，設計各式家庭作業，包含認識字的寫字本、動動腦算數學的連連看、美術畫圖工具、居家運動小道具如彈力帶等，藉由郵寄或者無接觸送到家後，再利用電話或Line與長輩、家人說明如何使用。

弘道老人福利基金會李若綺執行長表示，沒想到長輩收到後如獲至寶，有的在餐桌、有的在茶几、有的在梳妝台、有的在高度適合做桌子的椅子上，如學生一般認真寫作業，甚至家人還要提醒慢慢寫，不要一次寫完了，但依然止不住長輩排遣時光的需求，原本預估可以運用三週的的家庭作業本，有的長輩一周就寫完，需要「緊急補貨」。

此外，基金會也會幫失智長輩設計個別化家庭作業，像有位警察退休的失智阿公，即提供彩繪像階級的星星圖案與警察車、救護車等拼圖，讓長輩在回憶中做作業，證明長輩有家庭作業可以排遣時間，更可以讓長輩動手、動腦的重要性。

弘道社工邀請獨居81歲張阿嬤擔任一日線上主廚，烹煮拿手麵線糊好菜，讓阿嬤再展笑顏 。(圖/弘道基金會提供)

●電話關心與視訊聚餐、上課、做菜等等 開啟長輩多元科技互動體驗

值得注意的是，根據美國、日本、新加坡等跨國醫學專家的長期觀察，全球疫情蔓延期間，長者除了身心退化外，「孤獨」更是沉默殺手。

為了化解長者的孤寂無助與對疫情的擔憂，弘道社工除了增加電話關心服務長輩次數外，也會藉由長輩們熟悉的社群工具如Line或臉書來互動，包含據點長輩一起視訊聚餐、直播上課，或者是居家服務擅長做料理的獨居阿嬤，邀請阿嬤當線上大廚，化解她擔憂疫情下的心情低落，弘道基金會也發現，這場疫情也「疫」外的開啟長輩多元科技的互動體驗，以及3C運用的學習力。

●7-ELEVEN攜手弘道、一粒麥子、中華聖母、屏基推動「銀齡新生活」計畫

希望讓長者感受被重視的溫度，7-ELEVEN今年下半年持續攜手一粒麥子基金會、中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院等四家社福團體，進行「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動。藉由營養餐食提供基本健康需求、將7-ELEVEN門市「好鄰居健康教室」線上化，幫助大眾認識照護長輩相關衛教知識、延緩長輩身心老化、打造失智友善環境。希望結合大眾力量，每個人「加減做一點點」，就能成就不平凡的大事，化解長輩的孤獨危機。