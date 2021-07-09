疫情指揮中心公布三級警戒延至26日，對部分行業適度鬆綁。國民黨團書記長鄭麗文今天表示，表演藝術界炸翻，為何健身房、電影院能適度解封，但劇場、音樂會卻不行，要求政府加購3000萬劑BNT疫苗，可請永齡基金會、台積電幫忙購買，讓12歲以上的台灣人都可打好打滿。

指揮中心昨宣布，三級警戒延至7月26日，但餐飲場所13日起可內用，微解封措施包含有限度開放電影院、室內外運動場館等，不過表演場館不開放民眾，補習班、幼兒園仍維持停課，引發家長、業者反彈。

國民黨團書記長鄭麗文質疑，對於健身房、電影院適度解封，但劇場、音樂會卻不能同步解封，表演藝術界早已炸翻，這究竟是什麼邏輯？

藍委李德維不解問，指揮中心在停課之前，說學校、托嬰中心、安親班、補習班等場所，都有固定人員進出，易做疫調，但昨天卻宣布維持停課，希望指揮中心考慮微解封的標準要一致，不能相互矛盾，造成各行各業的不滿。

在國民黨強力主張下，政府日前啟動入境全面普篩，隔離期間新增家用快篩，檢疫期滿前再篩檢一次，解隔離前須做3次篩檢。李德維踢爆，有入境國人投訴，上面說的好聽，實際上並未落實，僅是佛心防疫，入境後做PCR篩檢，到防疫旅館要民眾自行快篩，假如沒做政府也不管，14天檢疫期滿後要民眾自行到醫療院所PCR檢測，若沒去也沒有罰則。

國民黨團總召費鴻泰表示，東京奧運原本應由教育部長潘文忠出席，但近日急著打疫苗，可能要改派政委唐鳳去，若潘文忠未被列入第二類接種人員，請指揮中心說明，政委可以排在教育部長前面嗎？另外，名嘴彭文正曾說蔡英文打疫苗，身為國家領袖，信任度不容被挑戰，總統府應公布誰施打疫苗。

鄭麗文強調，既然永齡基金會、台積電有望採購到1000萬劑BNT疫苗，要求政府加購3000萬劑，共4000萬劑，讓全台灣人民打好打滿，更讓12歲至20歲的年輕人能打到國際認證疫苗。