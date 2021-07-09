位於雙興里至磺潭里交界的北28-1麗水路多處坑洞、龜裂嚴重。（白珮茹服務處提供）

位於雙興里至磺潭里交界的北28-1麗水路多處坑洞、龜裂嚴重。（白珮茹服務處提供）

麗水福德正神廟主神則是一塊大石寫上福德正神四字，一旁石碑則記載「光緒貳拾甲午年」等斑駁字跡。（白珮茹服務處提供）

新北萬里繡球花季正綻放，每年5到7月五彩繽紛花海在山林綻放，成為近年賞花新秘境花園，位於雙興里至磺潭里交界的北28-1麗水路，為對外聯絡主要道路，因道路老舊，距離上一次大面積刨鋪已逾10年，多處坑洞、龜裂嚴重，隱藏危機，新北市議員白珮茹協助爭取經費改善。

萬里區因幅員遼闊、修繕經費有限，白珮茹日前與區長粘雪琴、雙興里長郭嘉書至到場會勘，粘說，透過議員協助爭取200萬，以及核二廠電協金400萬補助，將麗水路從福廣宮至湳仔福德正神廟路段，共計838公尺路面，進行全面改善。

白珮茹表示，希望透過舊道路改善，除提升用路人行車安全，同時推廣在地觀光，雙興里除了知名紅土地瓜，還有高家繡球花、萬里美樹館及三姊妹農家等景點，綠意盎然的生態綠廊外，麗水路沿線2處歷史悠久的土神廟，見證先民足跡。

雙興里麗水路一帶，舊名湳子，在1904年日治時代台灣堡圖屬萬里加投庄，庄內的福廣宮為紅磚水泥造的福德祠，麗水福德正神廟主神則是一塊大石寫上福德正神四字，一旁石碑則記載「光緒貳拾甲午年」等斑駁字跡，皆相當古樸罕見。

白珮茹說，近期新冠疫情延燒升級，讓民眾聞之色變，提醒鄉親除了要戴口罩、勤洗手，避免群聚，做好自身防護，除配合實政府等防疫措施，將來修繕後道路更平坦，歡迎疫後來萬里漫步山林，大口呼吸新鮮空氣，享受森林芬多精，讓身體更健康。