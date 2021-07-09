本土疫情重創各行各業，運輸業更是首當其衝，交通部上周報請行政院核定的紓困方案，全國軌道單位只有高雄捷運被納入，引發台北捷運不滿，怒嗆中央「政治凌駕專業」。北捷董事長李文宗也在臉書發文批評中央，把北捷與其他捷運公司將疫苗優先施打拋在腦後，讓數萬員工和眷屬憤怒了。

北捷聲明稿指出，交通部繼疫苗「掛一漏萬」後，紓困補助方案再度漏了北捷，理由是高捷是全台唯一民營的大眾捷運公司，而紓困條例基本上對象為民營公司。值得玩味的是，軌道單位先前只有高鐵被納入，交通部為此特別修訂紓困辦法，將高捷納入補助名單之中。

北捷說，之前是疫苗、現在是紓困，但病毒不分公民營單位，疫情期間，全國百工百業均遭受莫大的衝擊，國內各軌道業，不分公營、民營，齊心配合防疫，鼓勵民眾少出門、居家辦公等，因此運量均大幅下降，虧損嚴重。

北捷統計，還沒有宣布三級警戒之前，4月份平均日運量為201萬人次，5月平均日運量則銳減到113萬人次，6月平均日運量更雪崩式下滑到僅有44萬人次；收入方面，6月客運收入為3.09億元，與去年同期12.54億元相比，減少9.45億元，減幅高達7成5。

對於交通部的疫苗、紓困決策，北捷怒嗆全國軌道業的最高主管機關竟如此「甩鍋」，令人不解，也呼籲將北捷等軌道業納入紓困方案補助對象，照顧交通業同仁、安定就業環境，維持系統營運安全及永續經營，切莫政治凌駕專業，甩鍋推卸責任。

李文宗則在臉書為同仁抱屈，指三級警戒剛開始時，北捷同仁陸續確診，內外排山倒海的壓力洶湧而至，但在市府指導下，默默地、冷靜地進行疫調、匡列、隔離、篩檢、分流、分艙、異地辦公，終將疫情控制在「＋0」的穩定狀態，這段時間雖然辛苦，但是亳無怨言。

但在6月22日中央宣布台鐵、高鐵列入疫苗優先施打後，李文宗不解，為何把北捷和其他捷運公司拋在腦後，頓時悶鍋炸了，北捷數萬員工和眷屬憤怒了，「我們只剩下謙卑的請求，拜託您把該給北捷的疫苗，盡速撥給台北市政府！」

文末李不忘替台北市長柯文哲說話，指柯頂著來自八荒四海、鋪天蓋地的假新聞、造謠、誣蔑、重傷壓力下，市長仍然不忘初心，堅守心存善念、盡力而為的誠信價值，「讚美您愛民如子也許有點矯情，卻是我們此刻的心情！」