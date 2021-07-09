桃園市1名鍾姓婦人8日下午駕車前往接送16歲的兒子，未料下車時車門未鎖且皮包置於車中遭1名42歲陳姓男子起貪念，正當陳男準備行竊時，卻被鍾婦兒子即時發現嚇阻，竊賊隨即逃逸，不到10分鐘即遭警方圍捕查獲。

平鎮警分局指出，鍾姓婦人8日下午16時21分左右前往平鎮區和平路某文具店接送16歲兒子，車輛停好後，鍾婦將重要皮包遺留車上，且因一時疏忽車門未鎖讓1名路過的42歲陳男起了竊心，未料正當陳男打開車門準備行竊時，就被鍾婦兒子發現且大叫嚇阻，更向前勇抓竊賊，陳男偷包未成，更逃得狼狽。

陳男受鍾婦兒子大叫並被追趕後，因受驚嚇，竟丟下代步腳踏車驚慌失措地往和平市場方向逃逸，警方接獲報案後隨即趕到現場展開圍捕，不到10分鐘後就在莒光公園附近當場逮捕陳男，更發現陳男未依防疫規定配戴口罩，員警隨即親自為陳男戴上口罩，並將其移送法辦以及裁處。

警方呼籲，民眾停放車輛除盡量找尋明亮、安全的場所外，千萬別貪圖方便，無論停放時間長短，都應隨手取下車鑰匙，並將車門卻時上鎖，車內更不要放置或遺留貴重財物，以免竊嫌有機可乘，警方強調，後疫情時代對於詐欺、竊盜、強盜以及搶奪等經濟財務犯罪零容忍，將會持續打擊犯罪。