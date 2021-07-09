嘉義縣10日起開放65至70歲民眾接種新冠肺炎疫苗，共29場擴大接種站應戰。（縣府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣10日起開放65至70歲民眾接種新冠肺炎疫苗，共29場擴大接種站應戰。（縣府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣10日起開放65至70歲民眾接種新冠肺炎疫苗，共29場擴大接種站應戰，縣府指出，相較1至5波逐齡調整接種，第6波人口3萬8611人大幅提升，因此自10日起除大埔、阿里山鄉外，16鄉鎮市有29場疫苗擴大接種站，提醒民眾依通知接種，並鼓勵下一波第9及10類對象，盡速上COVID-19疫苗預約系統意願登記。

縣長翁章梁說，自6月15日疫苗開打以來，10日將進入第6波接種，服務對象是65至70歲鄉親，原住民為50至60歲，全縣開設29場次的疫苗擴大接種站，依年齡分流通知，也提醒鄉親記得多喝水，充分休息，下一波接種族群，中央已開放預約制度，提醒鄉親上疫苗施打意願登記系統登記。

衛生局長趙紋華表示，全國COVID-19疫苗預約系統已於8日正式啟用，供全國第9類及第10類對象意願登記，至12日下午5時止，嘉義縣也同步規畫18鄉鎮接種點，因應上班族需求，除假日場外，也增設夜間接種站，16日開始接種。