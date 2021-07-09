東元經營權戰爭延燒，菱光董座黃育仁日前指控父親、東元集團會長黃茂雄召集人馬搶下股權，8日舉辦線上媒體聯訪，並發出聲明書爆料「媽媽口中的壞女人」。東元董座邱純枝認為在影射她，9日前往台北地檢署控告黃育仁加重誹謗等罪，捍衛自己清白。

東元1日先對菱光提出「董事會決議無效之訴」，菱光隔日反擊，黃育仁赴北檢控告與黃茂雄合作的鈺叡、達勝伍公司負責人郭冠群涉嫌違反證券交易法等罪，8日並公開指父親被「媽媽口中的壞女人」蒙蔽、綁架，外界解讀「壞女人」就是邱純枝。

邱純枝認為名譽受損，9日赴北檢控告黃育仁，並發出聲明稿強調，「本人家族就算窮，也是窮的清清白白！」她無一絲一毫覬覦不義之財之念，黃育仁不僅傷害她的名譽，更傷害她的家人、師友，提告除要爭取司法正義，更要讓外界知道一切指控均為「無中生有」。

邱純枝指出，她向來十分看重名譽，決不容半點被汙衊，黃育仁所言不實，已涉犯刑法公然侮辱及加重誹謗罪嫌，也連帶嚴重影響東元電機，她鄭重宣告，黃育仁先生所為任何不實言論，她為捍衛清白，均會提出告訴，並鄭重呼籲外界切勿再以訛傳訛。

邱純枝痛批，黃育仁先生以打壓、誣衊她的方式，爭取東元電機董事長之位，行徑令人深感不齒，從其行徑可見已難任董事長職務，希望檢察官儘速起訴，端正若干人士信口開河毀損他人聲譽的惡劣行徑，還她清白，以維權益，並符法紀。