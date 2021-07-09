海地總統摩依士(Jovenel Moise)遭刺殺，海地軍警搜索嫌犯，8日下午在我駐海地大使館逮捕11名武裝犯嫌。外交部表示，駐館遭可疑人士潛入，經通報後同意海地警方進入大使館進行蒐捕行動。

我國駐海地大使館本月7日起因應總統摩依士遭刺殺事件，為安全起見關閉，駐館同仁改為居家上班；8日清晨駐館保全發現一群全副武裝可疑人士突破駐館防護潛入庭院，安全公司緊急通報駐館及海地警方。

我國駐海地大使館接獲海地政府請求後，基於配合擒拿犯案歹徒，因此立刻同意海方警察進入大使館進行蒐捕行動，以期正義彰顯，並讓事件真相早日水落石出。

外交部發言人歐江安表示，海地警方於8日下午4時左右展開行動，順利逮捕11名武裝犯嫌，過程平順，犯嫌未有抵抗，並已由海地警方（PNH）帶回偵訊。

依據我國駐館回報，經初步檢視及盤點我館舍除部分門窗遭歹徒破壞，所幸並無其他財產損失。外交部已請駐館加強使館安全維護並隨時注意後續相關發展。

歐江安指出，海國摩依士總統本月7日遭刺殺身亡，海國全境進入戒嚴狀態，值此艱難時刻，我國政府重申支持喬塞德(Claude Joseph)代理總理帶領海地度過難關、恢復民主秩序，並針對此次暴力行為表達我方嚴厲的譴責。

目前我國駐海地大使館暫停對外服務，所有人員居家辦公至7月9日，並將視情形延長。