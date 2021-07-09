警方呼籲民眾，詐騙手法推陳出新，提醒自己防騙三步驟、「冷靜」、「查證」、「報警」多花幾秒鐘，永保身家財。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市府大規模開打疫苗，各快打站湧現人潮，警察局第六分局特別到「疫苗快打站-中山國中」，擷選內政部警政署所製播的165反詐騙宣導影片，讓等待施打疫苗及打完疫苗長輩了解坊間詐騙手法及話術，並向長輩宣導接到詐騙電話時勿慌張，先「1聽2掛3求證」，打疫苗的民眾為警察用心按讚。

疫情期間民眾避免出入公共場所及群聚為原則，長時間待於家中，頻繁透過網路及手機接收各類訊息，導致接收詐騙訊息及來電頻次增加。

為加強防制詐騙情事並針對中高年齡層易遭詐騙等手法，警第六分局特別於「疫苗快打站-中山國中」，以影片播放快速了解目前流行的詐騙手法及話術。另播放「假交友-真詐騙」影片，透過詐騙事故案例及新聞分享，讓民眾進而強化自身防詐觸角。

台中市警察局第六分局呼籲民眾，詐騙手法推陳出新，永遠提醒自己防騙三步驟、「冷靜」、「查證」、「報警」多花幾秒鐘，永保身家財。