中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求多個行業停業，重創勞動市場，影響勞工收入，連帶使許多人租金付不出來，據崔媽媽基金會統計，去年1至6月與疫情相關的租屋糾紛占比達2.33％、但今年5月占比達12.59％，6月更成長至28.4％，OURs都市改革組織、崔媽媽基金會與跨黨派立委疾呼，應盡速辦理緊急租金補貼協助租屋族渡過難關。

據統計，去年上半年向崔媽媽尋求租屋協助達727件、其中因為疫情影響占17入；而今年5月、6月尋求協助達287件、其中因為疫情影響欲中止契約、返還押租金等達63件，占比已逾2成。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，雖然目前已開始要微解封，但租金積欠為落後指標，可以預測欠租問題才正要開始延燒，崔媽媽從6月11日起執行「弱勢家戶租金紓困計畫」共募得192萬元，收到154件申請，目前已協助74件，目前每天都有約10至20件案件新增，但呼籲要由政府紓困才是解方。

崔媽媽基金會主任馮麗芳說，申請的案件中有半數為低收入戶或中低收入戶，大多是遭放無薪假、想從事安心即時上工計劃卻因孩子未能上學未果，而各單位提供的生活補貼為1萬至3萬元不等，難以支持租金；而內政部提及下個月將擴大辦理租金補貼，但租金補貼申請後、明年才會撥付，「根本緩不濟急」。

立委王婉諭指出，今年申請的租金補貼，但明年才領的到，再加上不合法房屋、房東不願意報稅等，目前疫情正影響許多人生計，難以紓困租屋族；立委吳玉今提及，多縣市社會住宅紛紛減租，但內政部住都中心所轄的林口社宅至今僅提供確診或隔離者當月減租25％。

多名立委也疾呼，內政部應落實立法院決議，提出緊急租屋補貼，協助租屋者度過難關。