中央昨（8）日宣布部分符合條件的場域可「微解封」，但卻因標準不一、政策內容不夠明確，引發各界一團混亂，由林務局羅東林管處管轄的太平山國家森林遊樂區是否開放，也在不到24小時的時間出現政策急轉彎，原本昨天傍晚發布新聞稿說要「有條件」開放，但羅東林管處在今（9）日中午又緊急發布新聞稿表示，考量中央疫情指揮中心維持三級警戒，將同步持續封閉至7月26日。

羅東林管處8日傍晚表示，在中央宣布將「微解封」後，「太平山國家森林遊樂區」也推出了幾項因應措施，包括：調整開園時間、園區人數動態總量管制、入園實施體溫量測及實聯制、據點分流管制等，另外，「羅東林業文化園區」也比照相同的管制措施；至於自然步道方面，將開放「金瓜寮魚蕨步道」、「新店獅頭山步道」、「礁溪跑馬古道」及「拳頭姆步道」等4條自然步道。

不過羅東林管處在9日中午又緊急宣布，考量中央疫情指揮中心維持三級警戒，以及配合宜蘭縣政府持續封閉縣內風景區政策，因此，羅東林管處森林育樂場域，同步持續封閉至7月26日。

羅東林管處表示，原本8日發布微解封太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區、部分自然步道等育樂場域，但因宜蘭縣政府基於鄰近雙北高疫情風險區，發布持續封閉縣內風景區至7月26日，羅東林管處考量「防疫優先」及「地方夥伴關係」，與宜蘭縣政府再度研討後，決定與宜蘭縣政府同步，轄區內所有育樂埸域仍將暫停開放。