A股上市電商蘇寧易購近期深陷債務困境，公司近期簽署的股份轉讓協議快速實施。蘇寧易購8日晚間公告，股東蘇寧電器集團、董事長張近東及其一致行動人蘇寧控股集團，已將蘇寧易購6.67％的股份過戶江蘇新新零售基金二期。

路透引述公告表示，透過證券交易所的大宗交易和協議轉讓方式，完成本次轉讓的6.67％股份，其中包括張近東0.29％、蘇寧控股集團1.25％，以及蘇寧電器集團5.13％，轉讓完成後，三者合計持股比例由38.70％降至32.03％。

蘇寧易購先前表示，公司實際控制人張近東、蘇寧控股集團等擬將所持公司合計數量佔上市公司總股本16.96％的股份，轉讓給江蘇新新零售基金二期，轉讓價格為每股人民幣（下同）5.59元，與停牌前最後一個交易日6月15日收盤價持平，涉資逾28.8億元。

由江蘇省與南京市國資委5月共同成立的南京新興零售發展基金，所帶頭成立的新新零售創新基金二期，總規模為88.3億元，參與投資陣容豪華，包括阿里巴巴、小米、海爾智家、美的集團等知名企業。