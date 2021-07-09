車用及半導體需求強勁，導線架廠—長科*(6548)、順德(2351)及界霖(5285)6月合併營收同步攀高，其中長科*自結6月合併營收為10.86億元，月增7.7%，再創單月歷史新高，順德6月合併營收為9.25億元，為107年7月以來單月新高，界霖6月合併營收為5.46億元，亦創下單月歷史次高。

半導體市況火熱，且車用、工業及消費性產品需求強勁，讓導線架廠接單旺到爆，長科*業績自去年第2季起就呈現高度成長趨勢，順德及界霖業績也因全球車市復甦自去年第4季開始重回成長，3家公司不僅上半年業績表現亮眼，訂單能見度均已達年底。

儘管馬來西亞子公司受到當地政府實行防疫措施影響出貨，但受惠其他客戶需求強勁，推升產能利用率上揚，長科*自結6月合併營收為10.86億元，月增7.7%，年成長35.85%，再創單月歷史新高，累計第2季合併營收為30.69億元，季增12.83%，累計上半年合併營收為57.91億元，較去年同期成長26.1%。

長科*表示，目前接單暢旺態勢不變，預期整體單月合併營收仍能維持高檔。

順德6月合併營收為9.25億元，月增1.76%，年成長35.1%，為107年7月以來單月新高，累計第2季合併營收為27.54億元，季增12.32%，累計前6月合併營收為52.07億元，年成長30.55%。

從訂單來看，順德第3季營運可望優於第2季，不過近期銅價下跌，是否會對毛利率造成影響有待觀察。

界霖6月合併營收5.46億元，年成長46.54%，為單月歷史次高，累計第2季合併營收為16.37億元，季增12.74%，累計前6月合併營收為30.91億元，年成長49%；界霖表示，今年營運可望逐步攀升，下半年業績可望比上半年好。