江宏傑和福原愛正式離婚。(圖/翻攝自江宏傑微博)

日本桌球天后福原愛和台灣桌球好手江宏傑正式離婚，4年婚姻正式劃下句點，雙方未來將共同監護兒女，而孩子的主要生活地點也會在台灣，儘管她擁有小孩的探視權，但她目前還沒有回台灣看孩子的打算，日媒也爆料，福原愛在日本的行程完全空白。

福原愛離婚後的動向備受關注，據日媒《NEWSポストセブン》報導，她原本受邀擔任「乒乓球項目解說」，如今行程空白一片，而福原愛自從農曆年前返回日本後已經至少有半年沒有見到一雙兒女，據《聯合報》報導，知情人士透露，福原愛雖然有探視權，卻沒有回台計劃，加上疫情因素，短時間內無法和孩子團圓。

江宏傑目前帶著孩子們回到新竹老家定居，和爸媽一起照顧孩子，事實上，江宏傑訴請離婚2個多月，最終透過協議方式離婚，曾有律師預測2人的離婚程序會拉到1年，沒想到竟然2個多月就解決，可見2人都已經有共識，而日媒也報導，福原愛因為四處奔波，整個人已經瘦了一大圈。

江宏傑和福原愛8日發表共同聲明：「致各位關心我們的朋友們，我們已經結束彼此的婚姻關係，接下來仍會共同監護二位孩子。謝謝大家一直以來的關心，也請求外界給予二位年幼的孩子私人的空間。」正式宣布離婚，也透露雖然兒女是共同監護，但將在台灣生活，由江宏傑撫養。