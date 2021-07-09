雷爵網絡旗下Q版奇幻武俠遊戲《夢想世界Online》即日起推出全新版本「靈虛化境」，開放化境系統、新召喚獸「企鵝胖胖」、「天狼真君」，和全新逗趣坐騎－「企鵝胖胖」、「幸運豬」，以及全新背飾「皎月仙子」、「七星龍淵」讓你正面、背面都俏皮可愛！並同時更新了四國地圖以及召喚獸圖示，更多玩法以及戰鬥平衡調整，都將在本次版本釋出。

化境系統全面開放

角色等級滿165級的玩家可學習相關技能。可通過技能－化境分頁查看詳情

化境系統全面開放

梵天降世兔狼出擊

皎月仙子

傳說她來自夢想大陸神秘的島嶼，是個溫柔靜謐的仙子，繁星與皓月為她提供強大的法力，但每在圓月之夜，過於充盈的星月之力卻也為她帶來痛苦。而每次面對這種煎熬時，她最喜歡的小月兔都會出現，陪伴在她身邊。

天狼真君

天生人形，可引風化雷，他是狼族中公認的命定之人，自然也有著天之驕子的傲氣。雖生於夜幕的暗影，他也想成為掌控光的存在。“喂，修行者，想讓我追隨，先成為這個大陸最強的人吧。”

梵天降世兔狼出擊

夢想企鵝胖萌來襲

(一)逗趣坐騎

1.企鵝胖胖

企鵝胖胖是夢想大陸夢想企鵝族中有名的旅行家。因為遊歷，他躲過了當年魔族入侵時夢想企鵝族瀕臨滅族的危機。如今的他，帶著企鵝萌萌重返江湖，他們將帶著夢想企鵝一起闖蕩大陸，復興鵝族！

2.幸運豬

幸運豬是夢想大陸的祖先在馴化小山豬時，無意培育出的家養種。因頭頂銅錢、一臉福相，江湖傳聞有助於招財進寶，雖然身材日漸圓滾，但仍能載著主人在夢想大陸上遊歷穿行。衝向寶藏吧，騎豬的少俠！

(二)俏皮背飾

1.企鵝萌萌

企鵝萌萌是企鵝胖胖在遊歷落雪冰原時撿到的小夢想企鵝，尚在幼年態，對周圍的一切都懵懵懂懂，只是像小西西弗斯一般，不停地在企鵝胖胖的背包上，爬上又掉落。

2.七星龍淵

新夢想世界與龍泉劍胡小軍聯合創作，將鍛造難度極高的七星劍與上古名劍龍淵有機融合，使得匠人的工藝之夢在遊戲內實現。無論何種流派的修煉者，都可以佩戴這一背飾，以吸取夢想大陸中的靈氣。

(三)稀有召喚獸

稀有夢想企鵝

為了潛入珊瑚迷宮探險，夢想企鵝喝下神奇藥水改變了外形，這使它能夠在海底遨遊。啊，他又要開始講述他智鬥烏賊成為海底之王的故事了......

夢想企鵝胖萌來襲

職業切換功能優化

本次調整中，主要包括了調整部分流派的招式以及招式的精修效果，並且在職業切換功能上，也更加方便，成功切換職業後的第一和第二主修流派技能，都將自動同步原職業的最高級和次高級主修流派技能，原有職業和新職業可以隨時互相切換，去除了轉職後調整加點等冗雜的操作，戰前陣容調整也將更加靈活。

全新《夢想世界Online》是雷爵網絡推出的高規格回合戰鬥線上遊戲，擁有富有策略的戰

鬥系統，11個流派421種招式，相生相剋變幻無窮。獨創電影式副本，帶你穿梭古代未來，結交關羽，飛上太空戰機械之王，探索超乎想像力的奇幻世界。隨心打造個性角色，華麗翅膀、拉風坐騎、多彩光環、超萌小精靈等自由搭配。結交遊戲好友，遇上唯美愛情，一起闖蕩武俠江湖。不管你是老玩家還是新玩家，或是一直支持夢想世界的鐵粉玩家，都有豐富的名動靈虛化境活動獻給你們！敬請持續關注官方網站。

【連結網站】