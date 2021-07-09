俗話說，學會投資不如學會投胎，在錢難賺的時代，沒人不想含著金湯匙出生，顯示出金錢對人生的重要性。星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，金牛座、雙子座、獅子座、處女座、水瓶座的女性對金錢比較敏感，喜歡追求最好的生活品質，因此容易成為拜金女。

▍第五名 金牛座

金牛女的個性很實際，喜歡精打細算，貨比三家，樂於研究如何理財或賺錢，而對於所愛的人，她們會很大方，希望能和家人一起吃好、用好，過上好生活，所以她們很容易給人一種「我只願意用好東西」的印象，誤以為她們有公主病，但實際上，她們在乎的是生活品質的水準，甘願在值得花錢的地方下重本，在該省錢的地方也很願意吃苦。

▍第四名 雙子座

雙子座的人自尊心很強，非常追求精神層面的滿足感，但自由夢幻的生活，必須要有錢才有辦法營造，因此雙子女最容易成為拜金女。一旦出現浪漫多金的追求對象，她們就會被金錢迷惑，還會自我催眠，認為自己愛的是對方的能力、聰明和努力。

▍第三名 獅子座

在談戀愛時，獅子女非常在乎自己的價值感，總是收禮物不手軟，只要另一半送上名牌包、名牌服飾、珠寶或房產，就會讓她們相當開心，認為自己是對方重視的人，因為貴重的東西並不是每個人都願意奉獻的。反之，若追求者只願意帶她們吃路邊攤時，會讓她們感到沒面子，認為對方不在乎自己，因此容易給人拜金女的印象。

▍第二名 處女座

處女座的人個性現實且追求完美，她們從小就知道一個人的社會地位會影響眾人對待她的態度，所以她們很會經營自己，不會讓自己過得太差。在擇偶時，她們會多方面評估對方的經濟條件或家世背景，如果不夠好，就會進一步觀察對方是否有潛力能被她們輔佐。唯有經濟狀況好，她們才會有安全感。

▍第一名 水瓶座

水瓶女天生理智過人，可以在情感上切割得很清楚，對她們來說，若要談感情，玩樂與金錢必須同時擁有，但若要在愛情與金錢當中二擇一，她們會先選擇金錢，因為她們知道錢與快樂是密不可分的，所以部分極度拜金的水瓶女，只會跟有錢人交往，還會腳踏多條船，透過不同人滿足她各方面的需求。