台南市政府昨天增設新營、善化、安平3區大型接種站，並全面開放設籍台南市65歲以上長者和55歲以上原住民透過公所專線和「台南打疫苗」進行登記後，市府9日宣布，因民眾反應熱烈，新營與安平場合計5000個名額均已登記額滿，並呼籲市民若想到大型接種站務必先登記，不要自行前往現場。

市長黃偉哲表示，市府因應65至74歲長輩本周開放接種，推出大型接種站登記制策略，備受民眾歡迎。繼7月8、9、10日東區復興國中大型接種站名額全滿後，昨天才加開的新營體育場和安平慈濟高中5000個名額，也在不到24小時即額滿。

但因昨日東區復興國中有不少未登記或未依登記時間前往的民眾，影響現場報到，黃偉哲也特別籲請民眾務必先登記，再依登記時間到場接種。

市府研考會主委戴偉峻說，「台南打疫苗」的好友人數，已於昨晚正式突破5萬人大關，市府原訂採取穩健策略，以漸進加大壓力測試的方式，逐步開放適用行政區，但因操作簡單方便頗受稱譽，不少民眾反映希望立即使用，經評估系統負載後，於昨日下午開放全市使用，目前運作正常外，也已在3天內協助超過1萬名民眾完成登記。