疫苗預約系統混亂，民眾黨立委高虹安今天表示，各地方自6月起就陸續設立專屬預約系統，如今疫情指揮中心預約平台上線，卻又說要先離島封測，代表政委唐鳳的系統並未準備好，口口聲聲超前部署，結果卻是一國多制，讓人民為了施打疫苗搶成一團，抨擊政府超前部署的其實只有「大內宣」。

高虹安指出，國際援助的疫苗開打以來，有些地方政府以民政系統和線上預約為主，有些地方政府使用Line和Survey Cake來設置疫苗預約系統，這其實已經造成「一國多制」的現象。

她說，當初發現這個問題時，其實就曾詢問指揮中心是否能設立統一的預約機制，讓地方政府專心防疫，當時指揮中心答覆政委唐鳳已準備好線上預約平台，優化後就會配合上線。

高虹安強調，但本月6日指揮平台的預約平台上線後，卻又說要先在離島封測，這代表唐鳳的系統並沒有像指揮中心所說的已經設置好了。問題是，疫苗普及才是阻止病毒擴散的方法，政府口口聲聲說超前部署，但疫苗預約平台卻到現在還沒建制完畢，反觀周邊國家如韓國早已設置完成，而且還加入殘劑數量，不會讓人民為了施打疫苗搶成一團，反觀台灣實在是「人比人氣死人」。

高虹安進一步指出，蔡英文總統喊出月底疫苗施打率要達25％，換算下來每天需施打12萬人，但到現在還不曉得中央的預約系統能否配合地方政府的防疫機制，還是已經打算把複雜的疫苗政策責任丟給地方基層？

民眾黨立委賴香伶則表示，指揮中心的疫苗預約系統必須盡快優化，才能真正解決地方政府焦頭爛額的疫苗分配盲區。她呼籲，中央既然完全主持疫苗的統籌，那就應完全負責，不要再用各種藉口，拖延系統設置的時間，不要只有大內宣在超前部署。

此外，賴香伶也呼籲，中央的預約系統應加入殘劑管理系統等，讓台灣民眾不用為了施打殘劑跑斷腿，或是在疫苗不足的情況下浪費疫苗，讓中央、地方政府能更緊密合作。