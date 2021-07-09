前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

疫情指揮中心專家小組委員李秉穎醫師日前接受訪問時坦言，「我們專家會議從來沒有討論過3+11，也沒有所謂講到心軟的事情」，前民進黨立委郭正亮認為，李秉穎這樣講，主要是因為監院啟動調查。

謝震武於7月5日《新聞面對面》節目視訊訪問中央疫情指揮中心專家小組委員李秉穎醫師，「李醫師你剛才前面特別講說，以後不要再出現縮短隔離時間，因為顯然這波疫情你也覺得是因為縮短3+11類似那些。媒體上面一直報導，包括我們在節目裡面都討論過，當初專家會議在討論3+11類似這些的時候，你們是反對的，後來你有一句話講說，你們被講到心軟了，類似像這樣。所以其實你一直到現在，你都覺得這一波從當時來講的話，3+11就不應該會是…讓它執行3+11像這樣的一些情形嗎？」

李秉穎醫師回答說「沒有，我們專家會議從來沒有討論過3+11，也沒有所謂講到心軟的事情，3+11是指揮中心自己的會議，可能是不是指揮...他們有很多不同的會議，它就不是在專家會議討論，我從來沒有參加過這樣的討論，其他的會議所決定的。3+11這個東西，就是…它是覺得說你如果是低風險的話，就可以縮短，為了權宜，就是給他縮短檢疫時間。」

而李秉穎醫師於7月7日接受中天新聞訪問時更表示，「3+11它是有潛在的問題，因為新冠病毒潛伏期是14天，那你如果是只有隔離3天的話，在第4天到第14天其實都有可能突然發病。」

對此，郭正亮7月8日在中天電視《正常發揮》節目中表示，「專家諮詢小組有一個Line群組，所以有沒有這件事，只要把Line群組公開，很容易查」，「我覺得主要是因為監院啟動調查」，「這本來就一定是政治程序該走到這裡了，當然就會開始約談，因為那時候大家不是有問說你會不會約詢部長，他們說也會啊！」、「那搞不好李秉穎也是想到他可能會被約啦，因為他常上電視，因為他知名度很高」，「我估計應該是這種氛圍，讓他覺得這件事情，監察院調查到最後，雖然不是9個委員調查，不至於到彈劾，可是他可能會糾舉、糾正，所以他就會警覺。」