台北市在4處車輛違停熱區推出科技執法，台北市議員潘懷宗發現，中山北路馬偕醫院外的取締點，上路3個月違規件數沒有下降，6月反而較上路首月暴增4倍，質疑此舉根本無助紓解交通壅塞，科技執法變成搶錢工具。北市警交通大隊對此回應，研判最近較多外地民眾前往醫院就醫，不知道有科技執取締，尖峰時段將派員警加強疏導。

2年前北市在市府轉運站前方公車停靠區推出科技執法取締車輛違停，成效良好，今年擴大至台北醫學大學附設醫院急診室出入口、台北車站北側公車停靠區及馬偕醫院前，以影像辨識系統全時段監控，區域內有車輛違停超過3分鐘，即自動蒐證。

潘懷宗發現，市府轉運站6月取締119件，較2年前開始執法首月抓到410件，減少了291件，違規降低71％；台北車站6月取締175件，較1月執法首月460件減少285件，違規降低62％；北醫6月取締509件，較1月執法首月808件減少299件，違規降低37％。

不過，潘懷宗指出，馬偕醫院外6月取締高達792件，較4月執法首月160件增加632件，違規竟暴增4倍。

潘懷宗說，新冠肺炎本土疫情5月中爆發，進入三級警戒後，多數民眾減少外出次數，但馬偕醫院外違停反倒增加近4倍，他認為科技執法希望達到交通安全與順暢，但卻交通依舊壅塞又危險，質疑科技執法淪為搶錢工具。

市警局今年在南港車站、台北轉運站、內湖路一段739號、台大醫院及台北捷運公館站規畫車輛違停科技執法，潘懷宗要求市府應充分考量可行性，切勿盲目設置。

對此，交通大隊執法組長黃孝勳回應，科技執法目的不是要開單，研判最近因為較多外地民眾前往馬偕醫院，雖然有告示牌面，但可能沒有看到，又不知道有科技執法取締違規，造成取締件數較多，將在上下午尖峰時段派員警到場加強疏導交通，並持續觀察取締狀況。