中央疫情指揮中心昨宣布13日起「微解封」，餐飲場所適度鬆綁開放內用，但新北、桃園、台中、台南等地方政府都表態繼續禁內用，鼓勵外帶，引發微解封之亂。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，執政黨政策宣傳很厲害，跨部會及地方政府溝通卻很差，導致政策公布後出現中央地方不同調，反映出行政部會在溝通上有所失能。

邱臣遠指出，中央昨公布「微解封」指引後，讓很多行業無所適從，尤其是餐飲業，中央宣布有條件開放內用，但地方政府認為脫口罩吃東西風險較大，部分地方政府決定維持禁內用、鼓勵外帶的政策，形成中央地方不同調，造成民眾及店家困擾。

邱臣遠說，中央政策宣導很厲害，但跨部會跟地方政府聯繫協調卻很差，不管是政治考量或資訊落差，造成防疫漏洞，人民現在最關注的議題，何時可以打到疫苗，經濟活動何時能恢復正常，賺錢維持生計，以及能否讓有需求的人領得到紓困，

邱臣遠認為，指揮中心擬定政策宣布前，沒有跟地方政府溝通規畫，從紓困之亂，接著是疫苗，到現在的微解封亂象，顯示中央決策前與地方溝通有失漏，呼籲中央做任何決策前，應加強與地方政府溝通，並廣納民意，避免每當政策推出後就引發各種亂象。