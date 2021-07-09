大陸政府將加強對海外上市公司的跨機構監督，並由網信辦主導收緊未來海外上市規則，顯示大陸將解決監管機構之間缺乏協調的問題。大陸網約車巨頭滴滴6月份進行IPO前，各監管機構發出的訊息不一致。

華爾街日報引述知情人士透露，雖然網信辦對滴滴的網絡安全發出警告，但主要的經濟和金融監管機構基本上支持滴滴的上市計劃。在沒有被明確要求停止其股票發行計劃的情況下，滴滴推進上市計劃。

消息指出，為加強對境外上市公司的監管，網信辦會對此起草相關規定，內容將涉及哪些資訊對國家安全至關重要，企業不應向外國監管機構披露。

此外，英國金融時報引述消息人士表示，滴滴在美國上市前，大陸互聯網監管機構曾多次要求該公司對定位功能進行修改，主要是考量應用程式恐會無意中披露官員工作地點等敏感資料。

網信辦多次與滴滴溝通，對應用程式提出逾20項的修改要求，而公司亦作出修改。網信辦當時並未將修改應用程式與延遲美國上市事宜連動，只是建議公司暫時不應上市，直至完成數據安全檢查。