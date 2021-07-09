全台三級警戒延至7/26日，許多民眾為了防疫，沒必要儘量不出門，許多人這段時間只能自行修剪頭髮，藝人小嫻（黃瑜嫻）在社群網站曬出自行染髮的照片，不過卻被網友指出有潛在危機，讓她無奈表示：「我也是掙扎很久。」

小嫻在社群網站曬出自行染髮的照片，只見她雖然滿頭泡沫，仍對著鏡頭露出燦爛微笑，接著表示：「一看到三級警戒延長，馬上就來染頭髮了，沒辦法，黑頭布丁長出來了，宅在家裏面什麼都要自己來，我等一下上YouTub看怎麼做指甲」，透露著因為居家防疫，因此練就一身技能，不過有網友提醒：「泡沫染髮對頭髮損害很大」，她則無奈回應：「沒辦法，目前只有這個選擇，我也是掙扎很久」。

她也不忘詢問：「看到三級警戒延長，你第一件事情是做什麼？」網友們也紛紛回應：「自己剪瀏海、染髮、護髮、護膚、指甲保養、下廚做料理，疫情使我們變得更強大」、「繼續買蔬菜箱，繼續當個好媳婦」、「平安健康工作還在，覺得再忍耐一下沒事的」，答案可說是包羅萬象。

目前在墾丁居家防疫的小嫻，日前分享與愛犬的自拍照，開心表示毛孩子很會跟她撒嬌、討摸，而她Q彈水嫩肌膚也相當吸睛，不過卻有網友留言：「頭髮顏色不好看，顯老呀」，對此，她則是幽默回應：「叫你看狗狗，不是看我啦」，高EQ的處理方式被網友讚爆。

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