虛擬貨幣投資平台內訌 男子遭毆打強索千萬元

39歲吳姓男子，日前到北市南港路二段參加架設虛擬貨幣投資平台股東會議時，遭鄭姓股東唆使小弟持棍棒痛毆，並恐嚇強索1000萬元，否則將打斷他的四肢，最後吳男聯繫友人匯款25萬元及市價20萬美元的虛擬貨幣後，始遭釋放並向警方報案。南港分局與北市刑大組成專案小組偵辦，將鄭嫌等5人逮捕到案，起獲贓款300萬元及犯案用鎮暴槍及棍棒等證物。
警方調查，該虛擬貨幣投資平台的部分成員是新北市地方不良組合，懷疑可能是想利用投資虛擬貨幣進行詐騙。日前架設虛擬貨幣投資平台的技術方與資金方，在籌備開會過程中因被害人欲退出，引發另一派人馬不滿，爆發毆打恐嚇等情形。
警方出動特勤警力攻堅，將涉案5嫌逮捕送辦，專案小組將持續向上溯源及刨根，以釐清案情。此外，警方清查，當日現場包含被害人共有8人，已違反防疫期間室內不得5人以上聚會的規定，將依違反傳染病防治法移請衛生局開罰。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。