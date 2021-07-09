警方查扣300萬元贓款及鎮暴槍等證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

虛擬貨幣投資平台內訌 男子遭毆打強索千萬元

39歲吳姓男子，日前到北市南港路二段參加架設虛擬貨幣投資平台股東會議時，遭鄭姓股東唆使小弟持棍棒痛毆，並恐嚇強索1000萬元，否則將打斷他的四肢，最後吳男聯繫友人匯款25萬元及市價20萬美元的虛擬貨幣後，始遭釋放並向警方報案。南港分局與北市刑大組成專案小組偵辦，將鄭嫌等5人逮捕到案，起獲贓款300萬元及犯案用鎮暴槍及棍棒等證物。

警方調查，該虛擬貨幣投資平台的部分成員是新北市地方不良組合，懷疑可能是想利用投資虛擬貨幣進行詐騙。日前架設虛擬貨幣投資平台的技術方與資金方，在籌備開會過程中因被害人欲退出，引發另一派人馬不滿，爆發毆打恐嚇等情形。

警方出動特勤警力攻堅，將涉案5嫌逮捕送辦，專案小組將持續向上溯源及刨根，以釐清案情。此外，警方清查，當日現場包含被害人共有8人，已違反防疫期間室內不得5人以上聚會的規定，將依違反傳染病防治法移請衛生局開罰。