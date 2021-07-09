雲林縣府官網有1922的連結，也可從這裡入口。（周麗蘭攝）

使用Nubi App也可預約，入口處在紅框處。（周麗蘭攝）

預約時要填身分證號碼和健保卡號碼，這一波預約時間只有8日到12日。（周麗蘭攝）

全台從8日到12日上網預約打疫苗，只有預約的民眾才會分配疫苗，不再以人口數分配給各縣市，對數位落差嚴重的雲林縣很不利，縣長張麗善今（9日）宣布，只要在這5天預約完畢、並且在雲林縣接種完成，就可抽30台ipad，努力衝高疫苗覆蓋率。

這一波預約期限是8日到12日下午5點，對象包括65歲以上長者、64歲到18歲患有高風險疾病者、64歲到50歲成人。預約成功之後，13日到15日再確認欲施打的地點。

上網預約對年輕人很方便，但對數位數位落差大的雲林縣民很不利，張麗善相當擔心縣民不知道要預約、沒有網路、不會使用網路、不知如何網路預約，9日特別舉行記者會大聲疾呼，年輕人幫忙長輩預約！

張麗善說，7月15、16日全台共有175萬AZ疫苗可以施打，如果按照以往分配的原則，雲林縣應能獲4萬劑，但這一次只有預約才有疫苗，希望雲林縣至少要有4萬人預約。

她說，之前幾波是全縣20鄉鎮市設快打站幫長者施打，民眾在家等村里鄰長或村里幹事送通知單就行，未來一定要預約，疫苗才會撥到雲林縣，雲林的數位落差太嚴重，如果預約量少會影響到全縣疫苗覆蓋率，呼籲年輕人總動員幫幫長輩一個忙，協助或指導他們上網填表單。

為了催出預約率，雲林縣府提供30台ipad抽獎，以電腦抽獎確保公正。張麗善說，國外接種都有送獎品，雲林縣也提供一個小確幸，抽ipad，不限雲林縣籍，只要登記在雲林打、確實在雲林接種，都能參加抽獎，憑接種的簡訊通知及疫苗卡領獎。

縣府計畫處長李明岳表示，預約疫苗的管道很多，可到中央政府的1922疫苗預約登記平台、雲林縣官網首頁、Nubi App，不懂如何網路預約的人可以請親友、鄰居、村里幹事、公所幫忙，也可以打雲林縣府的1999專線求助。網路預約要填身分證、健保卡卡號。