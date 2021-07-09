桃園機場上午驚傳火警 幸無重大災情 12:242021/07/09 中時 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃機二航廈上午發生火警，所幸沒有造成重大災情。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園機場上午驚傳火警！第二航廈旁草地約11時發生火警意外，火警發生地點為靠近D10候機室空橋旁草地，機場公司獲報後立即派出消防車前往滅火，所幸火勢即時撲滅，並未波及任何人員、航廈及其他設施，也沒有影響航班起降，至於起火原因，機場公司表示由相關單位進行調查。 高雄建國商場旁民宅半夜火警 警消即時撲滅 台南將軍漁港驚傳火燒船 濃煙直竄天際 消防灌救中 #火警 #機場公司 #草地 #機場 #幸無 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 浙江增1例無症狀感染者 台灣輸入 10:302021/07/09 兩岸 惡男槍殺前妻2友 無可教化求處死刑 04:102021/07/08 社會新聞 無薪假破2萬人 住宿餐飲業最多 04:102021/07/09 政治要聞 雲南瑞麗疫情反彈 上海通報台灣輸入＋3 04:102021/07/09 焦點新聞 台北女高雄會男網友猝死租屋處 身旁赫見空毒咖啡包 03:232021/07/09 社會 在職勞工補貼 薪損20％可申請 04:102021/07/09 財經要聞 新進菜鳥不滿被職場霸凌 深夜持刀刺傷老鳥濺血 10:562021/07/08 社會 防堵疫情 桃機再設採檢站 16:382021/07/08 生活 桃機貨運人員 擬納入疫苗接種 04:102021/07/09 地方新聞 台北女猝死男網友租屋處 死前疑愛愛吸毒助興 11:492021/07/09 社會 日本贈台113萬劑AZ疫苗 14時19分抵桃園機場 13:212021/07/08 國際 社會熱門新聞 沒打方向燈罰2萬4！他開車2分鐘吃8紅單 法官銷7張理由曝 - 社會 北市警三重家中猝死 5月中曾打AZ 採檢結果出爐 - 社會 台南酒店妹洗白變洗劫 570萬血汗錢被小開男友榨乾 - 社會 台北女猝死男網友租屋處 死前疑愛愛吸毒助興 - 社會 「排毒長照」一次800元 屏東83歲翁大方認連結38歲女 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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