桃園機場上午驚傳火警！第二航廈旁草地約11時發生火警意外，火警發生地點為靠近D10候機室空橋旁草地，機場公司獲報後立即派出消防車前往滅火，所幸火勢即時撲滅，並未波及任何人員、航廈及其他設施，也沒有影響航班起降，至於起火原因，機場公司表示由相關單位進行調查。