中央駁設局說！ 柯文哲再爆「沒開會只開記者會」 嗆：有政府只作秀？

台北市長柯文哲爆2日日前與衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、立委林昶佐等人在環南市場「開會」是被設局，騙他入甕，居然沒開工作會議、只為開記者會，但後遭指揮中心反駁。對此，柯文哲的隨行秘書李旻蔚還原事發經過，表示「7月2日9點45分的第一通電話沒有提到在現場，沒有提到召開記者會」，並強調自己只是陳述事實，沒有要戰誰。

李旻蔚昨（8日）在臉書發文表示，自己沒有戰誰，只是親耳聽到及親眼看到的陳述事實，她直言，7月2日9點45分的第一通電話，自己再三回想、翻看筆記本：「找place開會，1130」，沒有提到在現場，以及沒有提到召開記者會。

李回憶，7月2日晨會結束，自己走到前面跟幕僚討論下午的事情，台北市副市長黃珊珊拿著手機講電話咚咚咚的跑來，「後來告知電話那頭：我在市長旁邊，我按擴音…（我當下還不知道是誰…）」。李稱，一開頭柯文哲問：是不是要成立聯合指揮中心？對方回應：想要這樣子做，後來對方提到11點要到，但市府內部要開會，後來雙方同意改成11點半，自己只記得最後說：「約11:30，那地方你們找好」

為何會記得11點半找地方？李旻蔚直言，因為自己的筆記本寫了「找place開會，1130」，整段對話從頭到尾沒提到「記者會」三個字，電話還沒掛斷，她就立馬打開google map，看到周邊有雙園國中、大理高中，後來同仁聯絡到了萬華區公所借好了12樓，自己也在9點55分傳到夥伴的群組：「台北市萬華區和平西路三段120號12樓會議室」。

李旻蔚指出，後來看到群組訊息「10:10指揮官指示待會的記者會在環南市場現場，室外簡單即可。11：30」，那時她就心想：「咦，變成記者會了喔，不是在區公所12樓開成立聯合指揮中心的會議嗎？」然後，10點39分群組再傳來，市場處報告：衛福部、經濟部、農委會1130要前往環南市場巡視，並預定巡視後要在「環南市場現場」召開記者會。請示長官，是否同意讓他們在「環南市場現場」開記者會，還是請他們另覓場地？之後，約11點時候，媒體群組po出「11:30由中央召開記者會的訊息」。李旻蔚強調，這些自己我親耳聽到和親眼看到，未經轉述、造假。

針對柯文哲認為自己遭設局，醫福會執行長王必勝今（9日）表示，講的並不是開會，是開記者會，記者會選擇到事件發生地點，好像也沒什麼不對的地方，本就應找事發地點去開記者會，打從一開始就是這樣決定，只是個記者會，不用過度解讀。