電影院7/13起微解封，引起網友討論。一名在電影院工作的女網友說，看著政府說電影院人潮可控，所以列入解封範圍，讓她覺得很可笑。室內5人就算群聚，但業者不會只放5人就播一場電影；且近期有許多強檔片上映，民眾真的不會揪團看片嗎？再加上近期也輪不到員工打疫苗，真的讓她怕爆。貼文引起討論，有網友認為再封大家都吃土，會怕就辭職；但也有人覺得，電影開播後，要抓違規真的難，一部片至少1-2小時，萬一真有人確診就完蛋了。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，她是電影院的員工，指揮中心還沒宣布解封的時候，公司的群組就收到電影片商要上新片的消息，甚至還說要寄影片的檔案來，當時她看到相關的訊息就覺得「一切都確定了嗎？」

女網友指出，下午就宣布這波微解封的範圍包括電影院，但是MTV、KTV和螢幕型高爾夫球場都沒有被列為解封的範圍。看著政府說「目前電影院都算是小型的，人潮還算可以控制，所以可列入解封範圍」，讓她覺得很可笑。

女網友表示，公司有巨幕廳，微解封仍舊禁止室內5人群聚，電影院的業者怎麼可能播一場只放五個人進去看。她認為電影院本身並不屬於民生需求的行業，政府決定要開放，讓他們這些員工很害怕，因為近期也輪不到她們打疫苗，加上最近要上的強檔夯片很多，像是玩命關頭、黑寡婦和厲陰宅都要上映。

針對這樣的狀況，女網友感嘆忍不住質疑，「這樣真能控制住疫情嗎？台灣人真的會不進戲院嗎？身為電影院員工的我們沒有選擇，真的很可憐。」

不少網友看完以後狂吐槽，認為原PO如果會害怕，其實可以直接辭職，因為電影院如果一直無法營業賺錢，也會吃土、需要裁員。而且人真的很奇怪，沒解封的時候說案例好少為何不解，但真的宣布解封以後，大家又開始唉唉叫。

但也有網友認為，開放肯定有人會違規，而且電影播放的時候那麼黑，要在不影響大家的狀況抓出來，真的很難，而且一部片至少要1至2小時，裡面只要有一個人染疫就糟糕了。另有網友則開玩笑說，看來下波疫苗解壓縮的是電影院員工。