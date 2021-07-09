泰山區「新五泰國民運動中心」於2015年正式啟用，因名稱「新五泰」非地名，令本地人難解釋，也讓外地人一頭霧水，今年5月新北市長侯友宜於泰山區行動治理時，所有里長再次疾呼將「新五泰」更名「泰山」國民運動中心；體育處表示，7月1日已正式更名，鄉親們直呼「被重視了！」。

新北市議員陳明義解釋，當初因泰山區人口僅7萬，不夠申請體育署補助款關係，因此納入新莊、五股人口，才順利申請補助，命名為「新五泰國民運動中心」。

「新五泰國民運動中心」於2015年正式啟用，為地上5層、地下2層運動中心，內有室內溫水游泳池、綜合球場、體適能中心外，最大特色是5樓的技擊教室，平日可作為訓練場地，也可當作正式比賽場地，該運動中心開張後，不僅提供當地休憩場域，地下停車場更是附近住宅區的重要生活圈。

陳明義表示，因「新五泰國民運動中心」內含「新五泰」三字緣故，許多人搞不清楚運動中心到底位於新莊、五股還是泰山一帶，居民難以解釋，如今「新五泰國民運動中心」更名為「泰山國民運動中心」，使地方情感更緊密，對地方來說真是件好事。

體育處表示，新五泰國民動中心更名案於2020年9月由當地仕紳提出更名，考量更名涉及程序繁瑣及耗費成本，體育處趁今年6月與營運廠商簽訂新契約時辦理，7月1日更名為「泰山國民運動中心」，以符地方期盼及凝聚泰山區市民認同感。

體育處補充，運動中心建物上招牌已經更新，營運團隊將陸續更新換名相關資訊，如網站訊息、課程資訊及員工制服等，預計於9月底前完成。