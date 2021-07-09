桌球界夫妻江宏傑和福原愛今年3月傳出婚變，4月江宏傑訴請離婚後，昨(8日)兩人共同發出聲明宣布已離婚，江宏傑之後更發文報平安，強調會扛起單親爸爸的責任。離婚後今早他首度露面曬出自拍照，跟家中愛犬合影，還用閃亮亮的貼圖道早安，似乎心情已經輕鬆不少。

過去給人愛妻形象的江宏傑，對外總大方介紹是福原愛的老公，連IG帳號中的「111」都藏有愛妻密碼，即是11月1日福原愛的生日。今年3月日媒爆出兩人感情生變，拍到福原愛和高帥男共遊橫濱，另一家媒體則爆江家長期對福原愛精神霸凌，昔日甜蜜感情變調，當時江宏傑不離不棄，發聲明強調：「未來的路還很長， 我們彼此的情感都不會因此消失」。

江宏傑今早離婚後首度曬近照。（圖／翻攝自chiang111222 IG）

未料後來種種傳聞爆發，讓江宏傑也心死遞狀訴請離婚，並透露不會放棄兩個孩子的扶養監護權。4月初江宏傑一人帶著一雙寶貝子女出外遊玩，順便替兩歲兒子過生日，江宏傑不忘強調「給你百分之兩百的愛」，不畏面對未來父代母職的生活。

江宏傑仍未刪與福原愛照片。（圖／翻攝自chiang111222 IG）

昨江宏傑和福原愛證實已結束婚姻關係，兩個孩子由雙方共同監護，江宏傑曬出和孩子們的背影，正能量說：「我很好喔，請各位不要擔心我，今天開始就有新生活啦，我會帶著大家的祝福一路走下去」，並說未來絕對會當負責任的爸爸。

網友感慨如今看了一家四口照想哭。（圖／翻攝自chiang111222 IG）

江宏傑恢復單身後，今早首度曬出半臉跟愛犬的合照，神清氣爽向粉絲說早安，而他雖然在IG自介將「小愛的老公」一詞刪除，但過去和福原愛的合影仍都還留著，尤其是一家四口的照片在離婚消息確認後，引來網友感概寫下：「I'm crying...」。