針對拜登政府擬頒布行政命令促進海運鐵路市場競爭，對航運運價是否帶來衝擊，本土投顧今天分析認為，目前全球貨櫃海運前十大業者集中度逾80％，主要皆以歐洲及亞洲航商為主，美國於航運賣方市場主導權較為薄弱，而此波運價高漲主因源自於美國港口效率不佳以及需求旺盛，除非美國可以從這兩方面著手解決，否則對於實際運價影響不大。

也有法人指出，目前整個市場就是缺櫃、缺艙、缺工、缺車到處都缺的狀況，而美國沒有海運公司，假使其他地區運價在上漲，反而更多的船轉向其他地區，這樣一來美國塞港更無法緩解，對美國運價更為不利。

去年第4季中國水運局及美國FMC即曾經對於美洲線運價上漲進行調查，過往情況歷歷在目，反而導致美洲線基本運費漲勢放緩，並透過其他名目加徵附加費，且運價漲勢擴散至其他航線，後來水運局宣布解禁凍漲。

本土投顧認為，貨櫃運價為全球貿易市場供需動態調整下的結果，目前市場閒置率接近歷史新低水準，船舶釋出非常有限，顯示航商並非透過船舶供給來影響運價走勢，在塞港、需求增加等因素未見緩解之下，若官方再次出手調查，航商仍可能透過徵收附加費的方式替代基本運費的調漲作為因應，對於航商獲利衝擊有限。