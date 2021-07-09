預計27日將掛牌的印度食物外送新創業者Zomato表示，希望在14日IPO（股票初次公開發行）開始申購時，能吸引到市場13億美元，成為印度第2大IPO。

虧損連連的Zomato，目前將價格定在96美分至1美元之間，目標市值估上看85.6億美元。

已創業12年的Zomato，背後有名的金主包括印度的Info Edge、新加坡淡馬錫、美國老虎全球管理（Tiger Global）與中國大陸的螞蟻集團等，這些大股東迄今已挹注逾22億美元。因此，Zomato將要掛牌，也是當地金融圈一樁盛事。

Zomato信誓旦旦指出，未來主要市場還是在印度，並會把事業觸角伸向線上日常用品配送等不同項目。目前，市場認為Zomato最大勁敵是印度最大網路餐點外送業者Swiggy。不過，Zomato自己卻把亞馬遜印度分公司，當成是主要競爭對手。

2020年，印度亞馬遜敲磚進入外送餐點這一塊，但營運範圍只在邦加羅爾(Bengaluru)附近，故市占率尚未對Zomato與Swiggy產生致命威脅。

至於Zomato最新財報。截至2021年3月的財年，收入雖下滑23%至2.83億美元，但虧損也縮減至1.1億美元。