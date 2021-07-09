大聯大(3702)受惠電子零組件需求強勁，加上上游調整價格，6月營收創單月歷史次高，累計第二季合併營收也超越財測高標，單季首次突破2000億元大關。

隨筆電、PC、基地台、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁、上游調整價格等因素影響，大聯大6月營收創單月歷史次高、達677.7億元，較去年同期年成長43.1%。

大聯大第二季合併營收連續兩季度創單季新高、超越財測高標、首次季營收突破2000億元大關達2002.3億元，較去年同期年成長33.7%；累計前6月合併營收亦創同期新高達3773.4億元，相較去年同期成長34.4%。

大聯大今年看好汽車電子的成長動能，NB、chromebook和相關電源管理等也會持續成長，智慧機市場上，預期4G轉換5G的速度也會越來越快，整體來說，今年營運表現最關鍵的問題還是取決於供貨。