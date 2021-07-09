威宏-KY(8442)6月營收年增67%、輕奢包袋已開始追加新單，今年將能擺脫疫情陰霾，拉升營收維持雙位數成長，重回疫情前的營運表現。今日股價開高後，飆上漲停板45.95元鎖住，表現強勢。

全球各國疫苗施打率逐漸上升，帶動運動與休閒相關產業復甦力道強勁，終端需求暢旺，威宏指出，輕奢包袋訂單下半年正式回流挹注，既有客戶TUMI、KIPLING及LONGCHAMP在6、7月開始追加新單，同時亦持續年度新品研發作業，威宏樂觀今年可望擺脫疫情陰霾，帶動營收維持雙位數成長，並重回疫情前的營運表現。

威宏6月合併營收為新台幣4.9億元，年增67%，受惠全球疫苗施打率穩定上升，歐美各國陸續解封，帶動戶外運動需求顯著提升，以及輕奢包袋訂單開始回流，挹注威宏6月營收走揚，上半年營收達25.8億元，較去年同期增加26%，維持雙位數成長趨勢。

威宏表示，由於全球各國疫苗施打率逐漸上升，歐美已開始進入解封，各大運動賽事恢復舉辦，帶動運動與休閒相關產業復甦力道強勁，終端需求暢旺，推升威宏主要運動客戶NIKE、Under Armour、PUMA、Taylormade銷售動能，有效挹注威宏旗下運動包袋與專業配件訂單成長。

威宏為NIKE運動包袋、專業護具配件及高爾夫球袋主要供應商，受惠全球解封帶動戶外運動與休閒活動商機，NIKE於日前公告財報，不僅上季營收123億美元創下新高紀錄，獲利表現亦優於市場預期，同時大幅調升年度財測預估，全年營收可望高達500億美元，成長幅度「低二位數」，激勵威宏相關運動供應鏈未來成長可期。

威宏同步評估柬埔寨的擴廠計畫，現有廠房總計25條生產線，並以輕奢包袋產能為主，未來將繼續尋找當地合適廠房，擴增柬埔寨生產規模，並將視廠房大小新增15至20條不等的運動包袋產線，以爭取並承接NIKE擴增的新訂單，帶動威宏營運規模再升級。