日本股市9日大跌，因市場憂心再次日本重啟緊急狀態，將對景氣復甦造成重大衝擊。因此，早盤結束時，日經指數收27,473.21點，大跌644.82或2.29%。同時，這也是日經自6月21日以來，首次跌破28,000大關。東證暫收1,882.85點，也跌37.47或1.95%。

8日，日本政府宣布再度進入緊急狀態，表示東奧舉辦時，社交活動都會受限。並且，擔心疫情擴散，日本民眾也不能至奧運會場觀賽。

百達資產管理認為，相較於其它歐美國家陸續解封，市場質疑日本這次的再度實施緊急狀態的成果。

日股中，每個產業都下跌，其中以航運跌幅4.4%最大。

由於日本政府決定，對不願配合縮短營業時間的餐廳，將採取更嚴格手段，因此連鎖餐廳業者Global-Dining跌3.29%。

據悉，Global-Dining於2021年初時，曾對東京市府提起訴訟，聲稱地方政府關閉餐廳命令是非法的，而且沒有科學依據。

衛采股價小漲0.57%，其美國合作生化廠商Biogen表示，美國食藥局FDA縮減它們近20年來，首個阿茲罕默症新藥的使用範圍。FDA也建議，這個衛采與Biogen合作新藥，只使用在有早期症狀病患上。

因受下跌4.32%的日本電產與下跌4.28%的大金工業拖累，東證指數核心30全部走弱。