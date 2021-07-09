受惠於美國和中國的牛仔褲買氣升溫，Levi Strauss & Co.上季業績意外強勁，且全年獲利展望亦優於市場預期，受此激勵，Levi's盤後股價上漲3%。

實體店面和電子商務的銷售同步增長，為上季的營收獲利帶來提振。

Levi Strauss公布，第二財季（截至5月30日）營收年增156%，為12.8億元，優於分析師預估的12.1億美元。該公司表示，與2019年同期相比，第二財季營收仍減3%，但看好第三財季營收可望突破疫前水準。

第二財季全球電商營收年增75%，約貢獻總營收額約23%。

第二財季淨利為6500萬美元，相當於每股盈餘16美分，受疫情影響，去年同期則為虧損3.64億元，折合每股虧損91美分。

經調整後，每股盈餘為23美分，優於市場預估的9美分。

該公司表示，在美國和中國的銷售額已經超過2019年水準，但在歐洲的商店為了防疫仍然關閉，該地區的銷售額較2019年下滑。在這段期間內，Levi's大約三分之一的歐洲門市和17%的全球據點仍然關閉。

該公司表示，目前92%的門市已重新開業。

此外，由於調漲價格、節省材料採購成本，以及減少促銷活動，其上季利潤創下歷史新高。

Levi's雖上修下半年營收與獲利預測，但也表示這是基於全球新冠疫情不會惡化的假設。展望下半年，該零售集團預估營收較去年同期成長28%～29%，與2019年同期相比成長4%～5%。

該公司預估全年營收接近2019財年水平，並預估全年經調整後每股盈餘介於1.29～1.33美元，優於市場預估的1.15美元。