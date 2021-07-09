邑昇(5291)6月合併營收1.54億元，月增0.45%，為連續4個月創下上櫃以來新高，由於下半年為出貨旺季，邑昇產能已滿載到年底，全年營運展望樂觀；不過受到台股重挫拖累，邑昇今天盤中股價走弱。

邑昇近幾年積極拓展PCB以外的業務，鎖定LED自行車燈佈局，受惠歐美等國大量施打疫苗後陸續解封，推升戶外運動市場不斷擴大，使得下游客戶積極備貨，雖然市場普遍存在半導體缺料與海運缺櫃問題，可能影響實際出貨時程，邑昇也審慎因應，但邑昇仍樂觀疫後生活轉變帶動自行車產業大幅成長。

由於歐美自行車市場不斷擴大，邑昇產能至今年底已全線滿載，以自有品牌「DOSUN」推出之電動自行車(e-bike)已進行第二批次的量產，並啟動智慧型e-bike，看好未來從一般自行車跨足電動自行車的需求轉換帶動強大的商機，同時強化進軍歐美市場的競爭優勢。

在PCB部分，邑昇PCB產品主要應用領域為工控、工業電腦、醫療、車用等領域，此領域特性為高階、少量多樣客製化，除原先需求回補外，亦明顯看出電子終端應用技術突破帶動產業升級，推升高利基應用產品需求增加，使邑昇PCB事業穩健走揚。

邑昇6月合併營收為1.54億元，月增0.45%，年成長78.28%，為連續4個月創下上櫃以來新高，累計上半年合併營收達7.65億元，較去年同期增加39.57%。

邑昇表示，下半年為出貨旺季，產能已滿載到年底，加上邑昇積極布局e-bike海外市場，將有助公司營運規模再成長；從目前在手訂單與市場需求來看，樂觀看待今年營運。