工業電腦廠凌華(6166)在訂單出貨及產能逐步恢復帶動下，2021年6月營收以雙位數「雙升」動能，自逾7年低點強彈、站上今年高點，帶動第二季營收同步「雙升」，表現符合預期。隨著缺料缺櫃影響逐步改善，公司對下半年營運仍審慎樂觀，看好今年表現可望優於去年。

凌華股價5月中下探54元波段低點，近期回升至60.5～65元區間盤整。在6月及第二季營收顯著回升激勵下，今（9）日開高後在買盤敲進下放量穩揚，上漲3.67％至64.9元，截至午盤維持約3％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人本周迄今合計買超77張。

凌華公布6月自結合併營收9.51億元，月增達65.64％、年增達29.13％，登上今年高點。帶動第二季合併營收22.6億元，季增7.83％、年增5％，自近5年低點回升。累計上半年合併營收43.56億元，雖年減5.96％、續處近7年低點，但幅度較前5月12.6％顯著收斂。

凌華6月營收自5月的逾7年低點強彈，公司表示，除了缺料缺櫃持續影響出貨進度，且國內疫情5月中急遽升溫，基於防疫考量將產線生產降載，整體出貨進度亦受干擾。隨著出貨及生產狀況逐步恢復，帶動6月營收強勁反彈，第二季表現符合預期。

展望後市，凌華指出目前接單動能強勁，訂單營收規模已超越去年，但缺料缺櫃仍是影響出貨及成長的主要變數。公司對此積極協商改採替代料件、加速客戶認證，預期影響程度有望逐步改善，對下半年營運逐步回升仍審慎樂觀。

凌華董事長劉鈞先前表示，客戶需求已經「醒來」，今年接單動能明顯轉強，雖然零組件缺料程度加劇、坦言搶料壓力頗大，但預期第二季營收可望季增5～10％，樂觀看好今年營運表現優於去年。

劉鈞在營業報告書中指出，凌華致力提高公司管理效率及績效，除導入高階SAP ERP系統，整合公司資訊系統，並購置華亞園區不動產成立集團企業總部，整合分散各地承租的廠辦，以提升員工溝通與管理效率，優化產線生產與品質效能，據悉預計將在7月底搬遷。

營運策略方面，凌華短期著重邊緣運算落地，提供智慧製造、醫療等解決方案，中期看好自主移動機器人（AMR）發展潛力與應用，將廣泛運用於各領域，往自主化發展前進。長期則聚焦自動駕駛技術與應用。

劉鈞指出，面板大廠友達去年成為凌華最大法人股東，在歷經1年磨合後，雙方合作方案更具體，加速公司對工業級顯示系統布局。其中，在醫療工衛電腦、多媒體顯示器及5G智慧工廠方面已有具體成效。

AMR方面，凌華與鴻海合資成立法博智能移動，未來將針對生產、倉儲、零售、醫療等產業的行動載具應用，提供採群機智主（Swarm Autonomy）實時資料分散式服務（DDS）技術的次世代軟體平台與AMR產品服務，協助企業提升流程效率，創造競爭優勢。

至於長期發展重心的自動駕駛，凌華攜手軟體開發商Tier IV及智慧汽車平台AutoCore，共同打造創新自駕中介軟體和應用，並加入鴻海籌組的MIH聯盟電動車開放平台，未來將持續在MIH平台上，與各研究機構持續研發自駕軟硬體系統、並將其產品化。