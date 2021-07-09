台中市府盼中央持續向國際購買更多疫苗，逐漸開放更多不同對象施打，讓整體社會加速提升保護力。（盧金足攝）

9月1日將開學，很多學子上下課搭乘公車，造成另一波群聚風險，台中市議員李麗華9日表示，這段期間服務處屢屢接到家長陳情，憂心若大眾運輸系統第一線工作人員沒有施打疫苗，恐是「行動大破口」，實名制也很難落實，建議一萬多名交通運輸人員優先接種疫苗；台中市政府表示，持續爭取中央疫苗，並依照中央所列的接種類別依序開放注射，持續聽取各界意見，向中央建議開放高風險對象。

李麗華指出，中央疫情指揮中心已宣布7月13日微解封，解封後所有人潮一定會大量湧出，屆時計程車、中捷和客運司機人員不僅要在密閉空間內工作，也要接觸各個階層民眾，在疫苗施打率僅有11％不到覆蓋率下，群聚在交通工具內的民眾有危險的顧慮，必須優先接種疫苗，保護自己也保護他人。

保護自己，也保護別人！李麗華建議，市府應爭取早日為站務人員、客運和計程車司機等相關人員共一萬多人，以最快速度列入高風險，爭取優先施打疫苗，讓所有第一線人員工作安心，也讓所有搭乘乘客放心。

台中市政府表示，市府持續爭取中央疫苗，並依照中央所列的接種類別依序開放注射，持續聽取各界意見，向中央建議開放高風險對象，市長盧秀燕日前已成功爭取孕婦、媒體一線採訪人員等對象列入優先施打類別。