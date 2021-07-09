全球微型氣泵、閥製造廠科際精密因咖啡機客戶產品熱銷及車用產品新客戶出貨增加，客戶持續追加訂單，6月合併營收1.44億元，創單月營收史上新高，上半年合併營收攀升至6.24億元，也創同期新高。第三季進入出貨高峰期，營收有機會優於第二季。

科際6月合併營收1.44億元，年成長25.57％、創單月營收新高，上半年合併營收6.24億元，年成長41.24％，締造同期新高。科際說，6月創單月營收新高，主因是6月家電產品及咖啡機產品客戶持續追加訂單，以及車用產品新客戶出貨成長，業績表現持續攀升。

科際指出，第二季末即將進入今年出貨旺季初期，主要客戶拉貨持續增加，科際整體營運規模擴增，6月營收創單月新高，上半年營收也改寫同期新高。科際第三季出貨向來比第二季旺，預期第三季營運有望再創新高。

科際表示，咖啡機客戶調整銷售策略下，咖啡機客戶在其銷售市場占有率有效提升且持續追加訂單下，加上科際其他家電產品市場應用持續拓展下，科際生產的咖啡機及智能馬桶等家電產品6月出貨量暢旺，另外車用產品在既有客戶拉貨持續增加，加上新客戶新研發產品出貨順暢下，車用產品需求增加而挹注公司營收，預期車用市場產品未來仍具相當大的成長空間。

科際表示，科際第三季在咖啡機、智能馬桶及淨水等家電產品出貨將持續創高，加上車用產品出貨持續增溫下，預期第三季將是科際豐收的一個季度。

科際去年EPS攀升至4.93元，每股配發4.0元現金股利，預計29日股東會承認，預計第三季發放現金股利。