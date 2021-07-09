不少第一線醫護人員因害怕染疫或將身上病毒傳染同住家人，長期以來不敢回家，面臨「有家歸不得」慘況。國民黨立委陳玉珍提出，應讓醫護人員同住家屬優先施打疫苗、盡速完成疫苗混打的評估實驗，如此才能讓令醫護人員沒有後顧之憂，並讓醫護人員有更高的防疫力。此建議獲得網路高度迴響，大批網友表示支持，更為醫護處境抱屈。

陳玉珍昨日（7）在臉書發文表示，在全民抗疫的時刻，身為高風險族群的醫護人員，是我們全國民眾都應該關心照護的對象，因為第一線醫護人員的健康關攸著搶救人命的關鍵力量。在抗疫戰線不斷拉長之際，唯有保護好我國的全體醫護人員，才能真正保有長期抗疫的本錢；讓醫護人員不孤單，國人健康才心安。

陳玉珍提出兩點呼籲：第一、讓醫護人員同住家屬優先施打疫苗，讓他們無後顧之憂。在醫護人員全心力付出之際，卻讓他們得擔心同住家屬的染疫風險，在疫苗量逐漸到貨時刻，讓第一線同住家屬可優先施打疫苗，穩住醫護人員的心，便是對台灣整體醫療體系最大的幫助。第二，儘速完成疫苗混打的評估實驗，讓醫護人員有更高的防疫力。國內醫護人員因疫苗到貨的時間因素，第一劑大部分都是施打AZ疫苗。然以目前國際上的部分科學證據顯示，混打疫苗有助於加強抗體的濃度，以因應變型病毒的可能入侵，而衛福部部長陳時中也說國內政核定實驗計畫中。

這兩項呼籲獲得網路高度迴響，大批網友對此表示肯定，紛紛留言：「推，醫護家屬沒疫苗打真的很可悲」、「家屬不能打，第一線醫護大多也不太敢回家」、「這建議真棒！總算有人想到醫護了，感動」、「可憐的醫護家屬，家人上戰場。自己還要背負恐懼和無助」、「要挺醫護應該是：醫護ok你先打」、「我急診醫師，我同住爸媽70歲也打不到啊」、「醫護真的可憐，想到就鼻酸」。