已停飛近2年的波音737 MAX，或將可以重返中國航班市場，消息指出，中國可能同意就波音737 MAX型號飛機進行測試。

外媒引述消息人士透露，中國民航監管部門官員表示，同意安排經改良後的737 MAX進行測試飛行。波音計劃派出35名飛行員及其他工程師組成代表團隊，於7月底與中國官員會面，以落實相關測試飛行。

波音737 MAX先前曾在一個月內發生兩起墜機事故，中國在2019年率先決定停飛。美國及歐盟等監管機構在2020年底先後批准737 MAX復飛，但中國監管機構遲遲未批准，外界認為中美兩國關係緊張構成阻力。

法廣6月報導，波音公司曾希望中國最晚2020年底批准737 MAX重返藍天。公司後於2021年初表示，預計到6月底737 MAX將可獲得各地監管機構的批准。

目前在拜登政府的幫助下，波音公司正加緊努力，說服中國相信該機型是安全的，並在航空業開始從新冠疫情中恢復之際，重建這項最具戰略意義的合作關係。若中國批准737 MAX復飛，波音可以向訂購這款飛機的中國航空業界交付新貨，對其業務有利好影響。