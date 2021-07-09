國民黨主席江啟臣9日到新竹馬偕醫院代表藍營送上防疫物資，為第一線醫護人員加油打氣，對於中央推出微解封方案，江啟臣認為政府對掌控疫情沒有足夠的信心，疫苗不足成了民眾苦處，醫護只能繼續在第一線打仗，加上中央甩鍋給地方扛責的微解封，擔心又要出亂子。

江啟臣在立委林為洲、鄭正鈐及新竹市黨部主委許修睿陪同下，前往新竹市馬偕醫院捐贈防護衣、醫療用口罩等防疫物資，許修睿更貼心準備清涼飲料關懷第一線醫護人員，為他們加油打氣。

「你們真的辛苦了。」江啟臣表示，這兩個月來各縣市地方黨部基層民代共同募集了許多醫療物資，想要捐贈給第一線醫護人員，因若無醫護守住疫情，疫情恐再加劇，如今疫苗短缺、覆蓋率低，全靠人民自律跟醫護守護，醫護人員是最辛苦的，他代表國民黨感謝醫護人員。

江啟臣也呼籲，即便指揮中心宣布微解封，3級警戒仍然要持續到26日，這代表政府對整個疫情的掌控沒有足夠的信心，包括疫苗不足、覆蓋率遠遠落後，還要面對新的變種病毒的威脅，成了人民生活最苦的一部份，根本之道還是要有足夠的疫苗，盡速提高疫苗覆蓋率跟施打率，才是面對疫情最終解方。

面對中央政府宣布13日起微解封，江啟臣更憂心造成民眾的不安，因為中央甩鍋地方的作法讓民眾無所適從、眼花撩亂，中央跟地方未能事先溝通好，他擔心微解封之亂將來臨。江啟臣指出，先前疫苗之亂、紓困之亂，讓民代服務處電話被打爆，現在防疫情況下3級警戒未解除，若不將規範統一，衍生出的裁罰問題讓民眾恐懼，他呼籲中央流行疫情指揮中心要準備好、溝通好再來宣布，讓人民有所依歸。