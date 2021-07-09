金門金三榮開發建設董事長陳含英及泉昇營造公司董事長林榮泉捐贈衛福部金門醫院的戶外貨櫃採檢站今天啟用。（李金生攝）

金門醫院大型戶外採檢站的啟用，可擴大採檢量能外，也可作為急診分流之用，有效紓解急診室的作業壓力，讓採檢的醫護和病患的安全均獲得更多保障。（李金生攝）

金門金三榮開發建設董事長陳含英及泉昇營造公司董事長林榮泉捐贈衛福部金門醫院的戶貨外櫃採檢站今天啟用，進一步充實離島防疫量能，也讓鄉親健康安全獲得更多保障。

金門醫院院長侯重光表示，在全球「貨櫃荒」大缺貨，緊急採購估約需時1個月之際，特協請縣府提供舊貨櫃1只，經雇工除鏽、油漆，並增置雨遮、冷氣和採檢設備後，改裝成無障礙採檢窗口1個及一般採檢窗口3個的大型採檢站，所需費用30萬元在金三榮開發建設公司、泉昇營造公司慷慨捐贈下，即時獲得支應解決。

侯重光強調，搭配衛福部、縣府日前協助設置的3座正壓採檢亭，該院防疫體系基本完成最後一塊拚圖，未來除可擴大採檢量能外，也可作為急診分流之用，有效紓解急診室的作業壓力，讓採檢的醫護和病患的安全均獲得更多保障。

侯重光強調，疫情期間感謝金門縣政府及企業、商家在疫苗分配、政策協助，以及餐點提供不斷給予支援和加油打氣，期待大家協力將防疫工作做好、做滿，維護零確診的金門淨土。