曾打過AZ疫苗的48歲北市中山交大陳姓警員，昨8日上午7時未到班，經單位致電，太太見先生倒臥客廳致電119急救，消防趕抵三重正義北路住家時發現警員已明顯死亡，三重警方表示，現場無外力介入待相驗釐清死因，今日採檢結果出爐，PCR為陰性，死因為心因性死亡。

據了解，該警員屬第一線防疫人員，5月中時曾打過AZ疫苗，之後正常上下班，該員警7日回家後就一直待在客廳休息，8日上午7時，因警員遲遲未到班，妻子接到單位電話後起床察看，赫然發現先生倒臥在沙發上，叫也叫不醒、失去生命跡象。

妻子趕緊撥打119求救，消防人員到場後，發現員警已明顯死亡，交由三重警方處理，警方身穿防護裝鑑識現場，現場無打鬥痕跡和外力跡象，家屬通知葬儀社處理，警方則報請檢察官相驗探究死因。

妻子透露，警員非居家隔離對象，家中也無人有新冠肺炎症狀，另因疫情嚴峻，員警也建議妻子盡速前往附近新北市立聯合醫院三重院區採檢新冠肺炎快篩。今9日，陳姓警員新冠肺炎採檢結果為陰性，死因為心因性死亡，家屬對死因無意見。